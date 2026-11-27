“Prima o poi un giudice mi darà retta e come a Garlasco ci sarà una svolta, e si arriverà alla verità. Non sono il mostro. Dal carcere vorrei uscire da innocente, non da detenuto”: Massimo Bossetti, l’ex muratore di Mapello condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ora può uscire dal carcere di Bollate per lavorare. “Devo andare a lavorare, la saluto dai!”, ha detto incontrando Paolo Berizzi di Repubblica.

L’omicidio per cui è stato condannato è quello della tredicenne di Brembate Sopra scomparsa e uccisa il 26 novembre 2010 dopo un allenamento di ginnastica ritmica nella palestra del paese e ritrovata il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola.

Ora che ha la possibilità di farlo, lavora alla Coimec di Cormano, un’azienda specializzata in coibentazioni termoacustiche e servizi per l’industria e l’edilizia. Il suo inserimento tra i dipendenti della ditta fa seguito alla collaborazione sociale di Coimec con la Casa di reclusione di Milano Bollate, dove è detenuto l’ergastolano, nell’ambito del “programma 2121”. A tal proposito, i suoi legali hanno spiegato: “Prima Bossetti lavorava nell’officina di lattoneria aperta da Coimec all’interno della struttura di Bollate, poi il giudice di sorveglianza ha dato il via libera al 2121 esterno. Lui non voleva, ci abbiamo messo un po’ a convincerlo”. Pare che l’ex muratore non volesse andare a lavorare fuori dal carcere perché nel regolamento di Bollate l’ingresso di un detenuto nel circuito del lavoro esterno prevede la detenzione in un reparto con celle condivise. Bossetti, invece, è in una cella singola e ci vorrebbe rimanere. “Se l’è sistemata come gli piace, con le pareti colorate come a casa sua — ha detto uno dei suoi avvocati —. Non voleva andare a lavorare fuori perché non vuole lasciare la sua cella singola”.

Intanto, non si molla sul fronte della revisione: “Il 24 febbraio ci sarà la Cassazione sul nostro nono ricorso (gli altri otto sono stati respinti), poi, in base a come andrà, avvieremo l’iter per la richiesta di revisione”, hanno sottolineato i legali. Intanto, Bossetti è diventato nonno. E, stando a quanto raccontato da Berizzi, sarebbe tramontato il matrimonio con la moglie Marita, che non andrebbe a trovarlo da anni.