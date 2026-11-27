Nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco. Il nuovo filone d’indagine della Procura di Pavia ha spostato l’attenzione su Andrea Sempio, rinviato a giudizio e indicato come unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi di quel 13 agosto 2007. Proprio il giorno del delitto e del ritrovamento del corpo senza vita della ragazza è al vaglio degli inquirenti. O meglio, gli orari che non tornano.

Il corpo di Chiara Poggi è stato rinvenuto da Alberto Stasi alle 13:50, quando poi ha lanciato l’allarme e avvertito le forze dell’ordine. Da lì la notizia sarebbe diventata di dominio pubblico. C’è chi, però, sostiene di averlo saputo prima. Una donna, una cuoca di un ristorante di Dorno, ha dichiarato agli inquirenti che la notizia circolava già prima della scoperta da parte di Stasi.

In quest’ottica, si inseriscono anche le parole di Massimo Lovati. L’ex difensore di Andrea Sempio aveva dichiarato, nell’estate del 2025, di aver sentito dell’omicidio tra le bancarelle della fiera di Vigevano sotto “il sole di mezzogiorno”. Secondo le nuove fasi dell’indagine, il delitto sarebbe avvenuto in più fasi tra le 9:45 e le 10:30 del 13 agosto 2007. In giornata, la super testimone è stata ascoltata. All’uscita dalla Procura, la donna ha parlato ai microfoni di Storie Italiane. “Abbiamo puntualizzato tante, tante cose, tutto attinente a quello che io ho sempre detto”.

E sulle notizie di quel giorno di agosto ha aggiunto: “Ho fatto i nomi di chi era con me e adesso ci penseranno loro a contattare le persone”. Poi, ha parlato del suo stato d’animo: “Eh, mi sento meglio, meglio nel senso di più leggera. Se qualcuno sa, parli, perché ci sia giustizia finalmente. Fatelo per Chiara”.