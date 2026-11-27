Tragedia nella notte alla periferia di Trieste, dove un uomo di 65 anni è stato ucciso dal figlio di 35 anni all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il fatto è avvenuto nel corso della nottata: il 35enne avrebbe colpito il padre alla gola con un coltello, provocandogli una lesione letale che ne ha causato il rapido dissanguamento.

Subito dopo l’aggressione, è stato lo stesso giovane a contattare il numero unico di emergenza 112 per confessare l’accaduto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Polizia di Stato, insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il 35enne è stato arrestato e condotto in questura a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.