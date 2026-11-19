Una storia horror arriva da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Una venticinquenne pakistana è stata costretta a lanciarsi da un’auto in corsa. Il gesto si è reso necessario per sfuggire alle violenze del marito, del suocero e di due cognati che volevano punirla per essersi sottratta all’ennesimo stupro collettivo. Il paese era già stato noto nel 2021, quando venne uccisa Saman Abbas. In questo caso, la storia ha avuto un epilogo differente. La giovane è stata salvata da alcuni passanti. Dopo le indagini della polizia, i familiari rischiano il processo.

La venticinquenne pakistana viveva col marito ventisettenne, anch’esso pakistano, in condizioni di totale segregazione. Stando alle ricostruzioni del Corriere della Sera, la ragazza avrebbe dichiarato alla polizia di essere stata ripetutamente picchiata dal marito, con schiaffi, pugni e calci. Come se non bastasse, la pakistana ha confessato di essere vittima anche di attacchi con scarpe antinfortunistiche e cintura dei pantaloni. Inoltre, l’uomo la considerava una “sua proprietà” e le aveva impedito di imparare l’italiano per evitare di integrarsi nella comunità locale. La ragazza ha anche dichiarato di subire ripetuti rapporti sessuali, senza consenso, da parte del suocero e dei cognati.

Il momento clou della vicenda risale allo scorso 4 giugno. Dopo essersi rifiutata dell’ennesima violenza collettiva, il marito avrebbe deciso di punirla, portandola dai familiare che vivono nella zona di Correggio. Stando alle indagini, suocero e cognati avrebbero cercato di strangolarla, poi l’avrebbero caricata sull’auto per dirigersi in una zona isolata di campagna. La donna ha dichiarato che l’avrebbero minacciata di morte e di seppellire il cadavere in un pollaio. Da qui l’idea di tentare il gesto disperato: ha aperto la portiera e si è lanciata dalla vettura in corsa. Alcuni automobilisti l’hanno poi aiutata, chiamando anche il 112. Sono subito partite le indagini per maltrattamenti e lesioni aggravate.

La Procura di Reggio Emilia ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il marito e tre divieti di avvicinamento per il suocero e i cognati. Mercoledì mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia, davanti al giudice Andrea Rat. Al termine dell’udienza, il gip ha disposto i domiciliari per il coniuge, fino a ieri detenuto in carcere. Misure restrittive per il suocero e i due cognati: dovranno indossare il dispositivo elettronico e mantenersi a distanza minima di mille metri dalla venticinquenne.