Calabria, violento impatto in galleria tra due auto: bilancio drammatico

Schianto violentissimo tra due auto in galleria nel Cosentino, in Calabria: è successo lungo la statale 107, che conduce verso Paola nel territorio di San Fili. Il bilancio del tragico incidente è di 5 morti, quattro donne e un uomo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, sono giunti anche i carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità, e il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Necessaria pure l’attivazione dell’elisoccorso. A bordo delle due vetture, una Jaguar e una Opel Mokka, c’erano complessivamente cinque persone.

A perdere la vita tutti i quattro occupanti della Jaguar, un imprenditore 50enne, la madre di 84 anni, la zia di 86 anni, e la compagna, 44 anni, deceduta successivamente in ospedale. La quinta vittima è invece la conducente della Opel Mokka, una donna di 82 anni che viaggiava da sola. Il tratto della SS 107 interessato dall’evento è rimasto chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per le autorizzazioni di rito necessarie alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti. Ancora in corso di accertamento le cause del violento impatto.