Caserta, a 17 anni spara al padre per 300 euro

Una discussione in famiglia degenerata in una sparatoria, con un figlio minorenne che rivolge un’arma contro il padre, esplodendo diversi colpi di pistola. I carabinieri nel Casertano hanno arrestato un ragazzo di 17 anni che deve rispondere di tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri in un’area campestre di Orta di Atella, lungo la strada provinciale 22. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il diciassettenne ha esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 all’indirizzo del padre, un uomo di 53 anni, raggiungendolo all’addome, provocando una perforazione intestinale, all’anca sinistra e alla caviglia destra.

Alla base del gesto vi sarebbe stata una controversia familiare legata alla presunta sottrazione di circa 300 euro, somma di cui il ragazzo riteneva si fosse appropriato il padre.

Il ferito è stato trasportato presso l’ospedale civile di Frattamaggiore, dove è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.

L’attività investigativa ha condotto i militari dell’Arma fino all’abitazione dell’indagato, dove e’ stata eseguita una perquisizione, trovando un proiettile inesploso calibro 6,35, risultato compatibile con quelli esplosi contro la vittima. Il minorenne ha inoltre confermato le proprie responsabilità, fornendo elementi utili alla ricostruzione dell’episodio. L’arma utilizzata, invece, non è stata rinvenuta. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il diciassettenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove resta a disposizione della magistratura.