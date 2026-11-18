Il 23 novembre scatterà la sospensione per Sigfrido Ranucci. L’ex conduttore di Report ha deciso di annunciarlo in prima persona sui propri canali social. La sanzione era stata comminata lo scorso 5 ottobre dalla Rai. “Comincerà dal 23 novembre la mia sospensione per dieci giorni dal lavoro e dallo stipendio. È la sanzione comminata dalla Rai, il 5 ottobre scorso”, inizia così il messaggio di Sigfrido Ranucci. Il vicedirettore di Rainews24 ha poi aggiunto che non sarà presente nelle prossime due puntate di Spotlight: “Per dirvi che cosa? Salterò due puntate di Spotlight ma non farò mancare il mio supporto anche dietro le quinte. Fatelo anche voi. Supportate la squadra di Spotlight nei prossimi due lunedì”.

La Rai ha mosso contro Sigfrido Ranucci quattro contestazioni disciplinari. Innanzitutto, gli si contesta l’invio di mail aziendali a soggetti esterni (in particolare a Valter Lavitola). Poi gli ingressi in Rai di una sua conoscente e l’aver denigrato due suoi colleghi, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Infine, tra le contestazioni, risultano esserci anche le conversazioni tra il giornalista e il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.