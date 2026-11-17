Tragedia a Casteggio, nel Pavese. Era uscito di casa per comprare delle patatine e poi tornare subito dalla moglie, che lo aspettava a casa al settimo mese di gravidanza, doveva essere una commissione di pochi minuti, una serata apparentemente normale, che si è trasformata in una tragedia. Ian Iavochi, 20 anni, di origine moldava, è morto travolto da un treno in transito a Casteggio, in provincia di Pavia.

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 16 novembre, nei pressi di un passaggio a livello. Secondo quanto riportato dalla Provincia Pavese, il giovane era uscito intorno alle 18 per raggiungere un bar e acquistare qualcosa da mangiare. La sua abitazione si trova proprio nelle vicinanze della ferrovia, ma durante il tragitto di ritorno avrebbe scelto una scorciatoia, attraversando i binari anziché percorrere la strada. Una decisione che si è rivelata fatale infatti il ventenne, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio, che lo ha investito senza lasciargli scampo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, purtroppo, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare: gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Una morte avvenuta a pochi passi da casa, dove ad aspettarlo c’era la moglie, con cui stava costruendo una famiglia e con la quale attendeva la nascita di un bambino.

Allarmata dall’arrivo dei mezzi di soccorso, la donna sarebbe scesa in strada per capire che cosa fosse successo, quando ha raggiunto il luogo dell’investimento e ha riconosciuto il corpo del marito, è stata colta da un malore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Voghera e la polizia ferroviaria, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.