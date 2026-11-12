C’è chi dice no

Le dieci del mattino, nella posta della segreteria arriva una mail firmata da un tale Mikhail Andropov: c’è una bomba. «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani». Sei il dirigente scolastico, hai la responsabilità di centinaia di studenti e hai poco tempo a disposizione.Che fai? Molti evacuano la scuola. Per sicurezza, per prudenza, per scrupolo, per paura. Sono tutte ragioni legittime. Ma altri presidi, dopo aver sentito le forze dell’ordine, “googlato” il nome del mittente e constatato l’assurdità del messaggio inviato a seimila scuole, decidono - immaginiamo con quale peso sullo stomaco - di non dar credito ad Andropov. Non è incoscienza né superficialità. È andare controcorrente preferendo la soluzione più difficile. Nessuno li ha ringraziati perché è andata bene, ma se fosse andata male avrebbero dovuto risponderne prima davanti alla loro coscienza, poi di fronte a un giudice. Con quel “no” si sono presi una responsabilità che riecheggia un mondo antico in cui chi comandava aveva il coraggio di scegliere la strada più rischiosa e, in caso di errore, era pronto a pagarne il prezzo.