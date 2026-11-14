Dritto e rovescio, Gio Urso ribalta Gubitosa: “Reddito di fancazzismo. Avete creato i parassiti”

A Dritto e Rovescio, talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si discute sul reddito di cittadinanza, misura di sostegno economico introdotta dal governo Conte I nel 2019 e abolita dal governo Meloni nel 2024, sostituita dall’assegno di inclusione. In studio, tra gli ospiti, c’è Gio Urso, PR e giovane imprenditore milanese, noto nel mondo della movida e sui social con il marchio “Fatturage”.

Urso critica fortemente il reddito di cittadinanza: “Il giusto nome per il reddito è il reddito dei fancazzisti e poi ci sono due differenze: una è i parassiti che avete creato per colpa di questo reddito di fancazzisti e l’altra sono i poveri che giustamente hanno bisogno di sussidi. Voi (rivolgendosi al grillino Gubitosa), dal mio punto di vista, avete semplicemente generato solo parassiti, gente che non ha mai avuto voglia di lavorare e quindi avete generato questo. Questo è quello che ha fatto secondo me il suo partito”.

"Il giusto nome è Reddito dei Fancazzisti"



Gio Urso a #drittoerovescio sul Reddito di Cittadinanza pic.twitter.com/qSZAd4l4j8 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 12, 2026

“In Italia bisogna investire sullo sviluppo, sulla ricchezza, perché così stiamo bene tutti - prosegue Gio Urso -. Ed è giusto pagare le persone con uno stipendio adeguato, ma non è neanche giusto vedere persone che stavano a casa per colpa loro a guardare la televisione e a mangiare popcorn. E io lavoro 24 ore al giorno, mi faccio un mazzo così e devo pagare la gente che sta a casa a guardare la televisione”.

Urso, poi, rivolgendosi ad un ex-percettore del reddito, rincara la dose: “Se lei a 58 anni, sua mamma ha dei problemi ed è giustissimo che vada aiutata, ma se lei sta ancora a casa con la mamma, qualche problema ci sarà. Io ho un amico che ha la sua stessa età, fa un doppio lavoro, guadagna bene e ha voglia di lavorare e si rimbocca le maniche, la verità è che non avete voglia di lavorare. Finchè avrete gente come la Appendino e Gubitosa che vi difende l’Italia ha finito”.

Matteo Pucciarelli, cronista politico di Repubblica, non ci sta: “Ci sono due Italie: c’è un’Italia in cui si fanno i processi a quelli che prendono 600 euro di sussidio, 600 euro, e li si giudica fancazzisti, parassiti. Io di una persona non userò mai la parola parassita, perché è offensiva. Parliamo di esseri umani. E poi c’è un’Italia che sta bene, se la gode, anche grazie a 100 miliardi di evasione fiscale, perché quei soldi rubati non interessano a nessuno. Dopodiché, neanche a me piace che le persone stiano a casa e non lavorino, allora chiedo a voi sta bene un salario minimo per chi lavora di 10, 11, 12 euro all’ora? Questa è la grande riprova”.