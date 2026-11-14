Garlasco, Sempio verso il processo. Mossa a sorpresa dei coniugi Cappa. Ecco la decisione

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco. Il 25 febbraio 2027, ci sarà l’udienza preliminare che vedrà Andrea Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Intanto, gli zii della vittima, Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, genitori delle gemelle Cappa, hanno depositato le nomine come persone offese nel procedimento.

Questo passaggio apre alla possibilità di una loro costituzione di parte civile, I coniugi Cappa-Poggi sono stati indicati dalla Procura di Pavia tra le persone offese nell’ambito dell’inchiesta su Andrea Sempio. Dopo aver esaminato gli atti, Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi decideranno, insieme ai propri legali, se costituirsi parte civile nell’udienza del 25 febbraio. Anche se decidessero di non farlo, potrebbero seguire il processo in qualità di persone offese. Le figlie, Paola e Stefania, non risultano indicate come tali. Scelta diversa, invece, per i genitori di Chiara Poggi. Hanno già comunicato di non volersi costituire parte civile. La famiglia continua a ritenere responsabile del delitto Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni di carcere. Come sottolinea l’Ansa, non è possibile ottenere due volte il risarcimento per lo stesso danno, già oggetto di una sentenza definitiva.

Intanto, la Procura di Pavia ha ricostruito gli elemento raccolti contro Andrea Sempio nella richiesta di rinvio a giudizio. Tra i venti indizi indicati dagli inquirenti, figurano le presunte incongruenze sulle tre telefonate all’abitazione Poggi, il DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara, le impronte e alcuni elementi relativi ai video intimi. Fronte Alberto Stasi: la difesa si prepara a depositare a Brescia la richiesta di revisione della condanna.