Produttori sul piede di guerra: “Così si crea una psicosi”

Che il danno possa essere significativo è nelle cose. Di stime, al momento, non ce ne sono. Epperò, additare il vino come prodotto cancerogeno, al pari delle sigarette, con tanto di etichette in stile Nutriscore, beh, non può che colpire i produttori. Italiani e francesi, in primis. È tutto condensato in una riga della risoluzione approvata ieri dalla plenaria del Parlamento europeo, coi voti favorevoli della sinistra nostrana, peraltro. In quel testo, con cui l’eurocamea chiede maggiori finanziamenti e ambiziose politiche di prevenzione contro il cancro, fa capolino pure una frase, che sottolinea «la necessità di inserire avvertenze sanitarie chiare e ben visibili su tutte le bevande alcoliche». Vino incluso, dunque.

«Come italiano mi sento preso in giro» commenta a Libero Giancarlo Aneri, fondatore e patron dell’azienda vinicola Aneri, specializzata nella produzione di vini d’eccellenza. «Fare leggi per boicottare il consumo del vino è una cosa sbagliata: il vino è cultura, e la cultura non va mai penalizzata».

GUERRA

«Noi italiani insieme ai francesi saremmo penalizzati molto di più degli altri Paesi» sottolinea l’imprenditore, «se ci sarà una guerra contro il vino sarà una guerra stupida e soprattutto intempestiva, viste le difficoltà dell’economia mondiale». E insomma: il punto è (anche) che il settore è molto rilevante peril nostro Paese. E non a caso, la filiera vitivinicola italiana continua, anno dopo anno, a confermare la sua leadership mondiale nella produzione e nell’export. Basti pensare che, secondo il rapporto di Teha Group, nel 2025 ha generato un fatturato diretto di circa 16,5 miliardi di euro (dati 2025), cui si aggiungono 20,3 miliardi prodotti dalle attività collegate, portando il giro d’affari della filiera estesa a 36,8 miliardi di euro. Quanto al valore aggiunto, quello ascrivibile direttamente al settore ha raggiunto i 15,1 miliardi; considerando anche gli effetti indiretti e indotti sulle filiere a monte e a valle, il contributo sale a 40,7 miliardi di euro, pari al 2,1% del Pil.

Non solo. La vendemmia 2025 si è attestata a quota 47,8 milioni di ettolitri, stando all’ultima rilevazione dell’Istat, mantenendo l’Italia al primo posto mondiale per volumi prodotti. Questo mentre gli occupati complessivi (tra vigneti, cantine e indotto) sono circa 870mila. L’Italia poi detiene pure il primato europeo con 529 denominazioni protette. E l’export, seppure in calo del 3,7% in valore sul 2024, ha comunque raggiunto i 7,78 miliardi di euro.

RICADUTE

Numeri importanti, che l’ennesima trovata pseudo-salutista del Parlamento Ue rischia di mettere a repentaglio. «Avrà delle ricadute perché in questo modo si crea una psicosi» spiega sempre Aneri. «Certo, a rischiare di più saranno i produttori che hanno meno qualità e meno storia. Io come imprenditore non ho paura» aggiunge, «ma mi sento preso in giro perché sono idee che vanno contro gli interessi di una nazione, a cominciare dal fatto che le persone che lavorano nel settore sono centinaia di migliaia». Secondo Aneri, inoltre, c’è un problema di approccio alla questione da parte delle istituzioni Ue. «A livello europeo» sottolinea «si sta facendo confusione su tutto quello che potrà essere il domani, mentre molte volte si cerca di cancellare il passato e il presente. Nel vino dobbiamo partire dal fatto che è cultura, è storia. Se lo demonizziamo mandiamo il messaggio alla gente che bisogna vivere meno bene di prima».

«Sembra» aggiunge, «che ci sia anche un progetto per emanare leggi che dicono che i prodotti che hanno una storia, come il vino, fanno male. È una cosa sbagliata». Anche perché, negli ultimi anni, è cresciuto il consumo di cocktail, che spesso sono anche più alcolici del vino. «Ti danno un miscuglio che non sai da dove arriva, mentre il vino ha una forte identità: dietro c’è la campagna, il vigneto, il rispetto dell’uva raccolta e delle regole perfare il vino. Insomma: il vino, in particolare per noi italiani, è legato indissolubilmente alla nostra cultura» aggiunge Aneri. »Piuttosto che intervenire in questo modo» conclude «alle istituzioni europee consiglierei di fare una campagna comunicativa fatta bene. Magari con uno slogan: bevi meno, bevi meglio».