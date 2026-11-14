Mantova d’autunno: turismo, arte, natura e acqua

Si parte da Piazza Sordello, nel cuore della città dei Gonzaga. Un tempo sagrato della Cattedrale e scenario del potere della dinastia, la piazza introduce a Mantova, Capitale italiana della cultura 2016 e città patrimonio UNESCO. Alle sue spalle si apre Palazzo Ducale, la reggia che racconta la ricchezza delle signorie italiane e custodisce la Camera degli Sposi, l’affresco di Mantegna che celebra la famiglia e che richiese nove anni di lavoro. Le visite guidate arrivano fino alle carceri dei Martiri di Belfiore. Da qui l’autunno mantovano prende la forma di un percorso lento, tra sale affrescate, mostre e acque.

Palazzo Te: la natura tra meraviglia e timore

Poco fuori dal centro storico sorge Palazzo Te, villa suburbana di delizie, la villa di svago progettata da Giulio Romano. Fino al 10 gennaio 2027 ospita la mostra «Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio», che chiude l’anno del Cinquecentenario e racconta come il Rinascimento guardava al mondo naturale: forza voluta dal divino e potenza che distrugge, oggetto di studio e fonte di intrattenimento di corte. L’esposizione dialoga con il ciclo decorativo della Camera dei Giganti e articola il percorso in sette sezioni — Creare, Distruggere, Sentire, Riprodurre, Conoscere, Stupire, Animare — con sculture, disegni, oggetti preziosi, materiali esotici e automi, in arrivo da istituzioni italiane ed europee.

Tra le opere spiccano il «Bacchino malato» di Caravaggio, lo «Scherzo di ortaggi» di Arcimboldo, il «Triplo ritratto» di Agostino Carracci e una Diana Efesia di epoca romana. Il racconto si estende poi alla città: Palazzo Ducale, Palazzo D’Arco, la Biblioteca Teresiana, il Liceo Classico Virgilio e la riserva di Bosco Fontana, a Marmirolo, propongono approfondimenti sul tema della natura nell’arte.

Gilbert & George e il «paradiso laico»

A Palazzo della Ragione la Sonnabend Collection cambia registro con la contemporaneità. Fino al 5 aprile 2027 è visitabile la mostra dedicata a Gilbert & George, otto opere che arrivano in Italia per la prima volta e coprono quasi sessant’anni di carriera, dal grande carboncino «The Bar II» del 1972 ai lavori più recenti. Sesso, politica, religione, identità urbana e mortalità sono i temi, con uno sguardo che nelle opere tarde si rivolge alla globalizzazione, al confronto tra tolleranza e fondamentalismo e al rapporto tra uomo e natura. Con «Thrice», della serie «Paradisical Pictures», i due artisti attraversano un paesaggio lussureggiante e psichedelico, un paradiso laico privo di peccato originale.

Durante la mostra la collezione si rinnova: escono alcune icone della Pop Art, sostituite da opere su carta di Lichtenstein, dai «Flowers» di Warhol e da lavori di Koons, mentre «Berries», del 1985, resta nell’esposizione permanente. L’allestimento è curato da “unostudio” e l’iniziativa è promossa dal Comune con la Sonnabend Collection Foundation. Il dialogo con Palazzo Te è evidente: da una parte la natura del Cinquecento, dall’altra quella reinventata dai maestri contemporanei.

Il Parco del Mincio e i colori d’autunno

Dopo l’arte, l’acqua. Il Mincio forma attorno a Mantova tre laghi — di Mezzo, Inferiore e Superiore — che incorniciano la città e rendono la sua silhouette, con le cupole di Palazzo Ducale, uno dei profili più riconoscibili del Nord Italia. Il Parco del Mincio, con riserve e zone umide, si scopre in battello o in bicicletta, soprattutto in autunno, quando le Valli del Mincio si tingono di ocra e rame e la nebbia sull’acqua rende il paesaggio più silenzioso. Le escursioni in barca portano nel cuore della riserva, mentre la ciclabile Peschiera-Mantova, tra le prime in Italia, segue le anse del fiume tra colline, boschi e canneti. Esistono tour in bicicletta e navigazioni guidate nel parco, con prezzi che partono da circa venti euro.

È un itinerario di carattere turistico culturale e paesaggistico che si presta bene a un weekend lento: la mattina tra palazzi e mostre, il pomeriggio sull’acqua. Mantova, in questa stagione, non chiede fretta e restituisce a chi la attraversa a piedi, in bici o in battello la sensazione di una città che sa ancora raccontarsi con il proprio tempo. Per orientarsi basta l’Infopoint in centro, e la città offre Wi-Fi gratuito e bike sharing, comodi per spostarsi senza auto tra una sala e l’altra.

L’assessore Massari: «Un turismo di qualità»

«Mantova in autunno offre un modo diverso di vivere la Lombardia. È una destinazione che permette di alternare esperienze diverse: dalla scoperta delle eccellenze enogastronomiche alle escursioni in battello o in bicicletta, si avverte il piacere di fermarsi. La nostra strategia turistica punta a valorizzare questa ricchezza tutto l’anno attraverso la creazione di percorsi che colleghino l’epicentro, la città, ai paesaggi e alle località circostanti. Vogliamo far conoscere ciò che rende unico e autentico ogni luogo, intercettare nuovi visitatori e favorire ricadute economiche diffuse. A Mantova ospitalità e qualità dell’offerta invitano a prolungare il soggiorno e a tornare in una stagione diversa».