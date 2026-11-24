Le indagini della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio proseguiranno anche dopo la morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e uno degli indagati nell’inchiesta. L’uomo è stato trovato morto il 21 novembre nella sua abitazione in Toscana. In casa sono stati rinvenuti messaggi di addio e documenti relativi alla sua difesa. Negli ultimi giorni era emerso che i magistrati ritenevano potesse essere ancora in possesso di materiale sensibile legato ad alcune vicende della sua carriera.

Al centro dell’inchiesta ci sono anche diversi hard disk contenenti documenti riservati. Una copia sarebbe stata affidata alla storica collaboratrice Donatella Peruzzi, mentre un’altra sarebbe stata consegnata al figlio. Proprio l’hard disk custodito dalla Peruzzi sarebbe stato rubato nell’ottobre 2024 dall’auto di servizio del marito, Maurizio Marchesani, ispettore di polizia.

Le intercettazioni successive mostrerebbero la preoccupazione della coppia per la presenza di documenti particolarmente delicati. La Peruzzi avrebbe esclamato: “O Dio, noo! O Dio nooo! O Dio mio!”, mentre De Gennaro, informato del furto, avrebbe commentato: “Che Dio ce la mandi buona!” e successivamente: “Pensa se va in mano a qualcuno c’è da divertirsi”.

Parte della documentazione rubata è stata successivamente recuperata dagli investigatori a Roma. I cinque fascicoli contenevano appunti, verbali e materiali relativi a diverse vicende, tra cui il G8 di Genova, Massimo Ciancimino, il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e il cosiddetto “Corvo” di Palermo.

Secondo la Procura, alcuni appunti di De Gennaro contestavano le ricostruzioni del magistrato Alberto Di Pisa sulla gestione dei collaboratori di giustizia. Tuttavia, nei documenti recuperati non sarebbero emersi riferimenti diretti alla strage di via D’Amelio. Il gip aveva quindi respinto la richiesta di arresti domiciliari per De Gennaro. Restano da chiarire il contenuto degli altri hard disk e l’eventuale rilevanza del materiale sequestrato nella sua abitazione.