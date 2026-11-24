La morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, trovato senza vita il 21 novembre nella sua tenuta in Maremma, è al centro di due distinte inchieste giudiziarie.

La prima, condotta dalla Procura di Grosseto, procede per istigazione al suicidio e punta a ricostruire le circostanze del decesso e le ultime ore dell’ex prefetto. Il corpo è stato trovato in una dependance della villa, accanto a una pistola regolarmente detenuta. Gli investigatori hanno sequestrato l’arma e due bossoli, uno rinvenuto in giardino e l’altro all’interno dell’abitazione. Tra le ipotesi da verificare c’è quella di un primo colpo esploso all’esterno per controllare il funzionamento della pistola. In casa sono stati inoltre trovati alcuni messaggi di addio destinati ai familiari.

La seconda inchiesta è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze e mira a verificare eventuali collegamenti tra gli scritti lasciati da De Gennaro e le indagini ancora aperte sulle stragi mafiose del 1993, compresa quella di via dei Georgofili. Particolare attenzione è rivolta a due lettere: una indirizzata alla Procura di Caltanissetta e un’altra destinata a una possibile pubblicazione, contenente una ricostruzione personale della sua attività istituzionale e delle vicende giudiziarie.

Nel frattempo, i carabinieri del Ros hanno sequestrato un hard disk che sarebbe appartenuto all’ex capo della Polizia, trovato in locali riconducibili a Massimo Carnicelli, suo ex responsabile della tutela, indagato a Caltanissetta per presunti depistaggi sulla strage di via D’Amelio.

Tutti i documenti e i reperti saranno sottoposti ad approfondimenti tecnici e scientifici per chiarire eventuali responsabilità, presenze di terzi e possibili collegamenti con le vicende legate alle stragi mafiose. Al momento, l’inchiesta fiorentina è senza indagati.