Il meteorologo Mario Giuliacci prevede un dicembre caratterizzato dall’arrivo progressivo del vero inverno, con temperature in diminuzione, correnti artiche e possibili nevicate anche in Italia. Dopo un lungo periodo mite e perturbato, le correnti fredde provenienti dal Nord Europa torneranno a interessare la Penisola, portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Inizialmente, l’aria fredda raggiungerà soprattutto le regioni adriatiche, il Sud e le isole maggiori, accompagnata da venti di Bora, Grecale e Maestrale. Al Nord, invece, Piemonte e Lombardia saranno interessate dal Föhn, con condizioni differenti rispetto al resto del Paese.Tra martedì e mercoledì è atteso un progressivo peggioramento.

Al Nord arriveranno piogge diffuse e nevicate sulle Alpi, con fiocchi possibili anche a quote inferiori ai 500 metri sul basso Piemonte. Al Centro e al Sud sono previste precipitazioni, anche intense, soprattutto lungo i versanti tirrenici, con fenomeni in estensione a diverse regioni.Mercoledì dovrebbe essere la giornata più critica, caratterizzata da maltempo diffuso, venti forti e mari molto mossi o agitati. Le temperature scenderanno ulteriormente al Nord, mentre al Centro resteranno stabili e al Sud potranno registrare un lieve aumento. Il miglioramento successivo sarà graduale, con instabilità ancora presente fino al fine settimana.Guardando a dicembre, Giuliacci spiega che dal primo del mese inizierà ufficialmente l’inverno climatico. Durante la prima settimana è previsto l’avvicinamento di un vortice polare all’Europa, favorito dall’anticiclone del Pacifico. Verso la fine della prima decade potrebbero arrivare anche in Italia masse d’aria polare, accompagnate da un deciso calo termico e dalle prime nevicate, segnali dell’arrivo del vero inverno.