Gianfranco Fini è intervenuto sulla morte di Gianni De Gennaro in un’intervista rilasciata a Il Foglio, commentando la scomparsa dell’ex capo della Polizia e facendo alcune considerazioni sulle polemiche che potrebbero accompagnarne i funerali.

De Gennaro è stato trovato morto sabato 21 novembre 2026 nella sua villa di campagna a Magliano, in Toscana. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella del suicidio. La salma è stata trasferita dall’obitorio di Grosseto all’Istituto di Medicina Legale di Careggi, dove dovrà essere effettuata l’autopsia, anche se non è stata ancora comunicata una data. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore dell’ex dirigente e chiarire le circostanze della morte. Il Ris avrebbe già effettuato i rilievi delle tracce biologiche per escludere il coinvolgimento di altre persone.

Nell’intervista, Fini, ex presidente della Camera ed ex leader di Alleanza Nazionale, ha affrontato anche il tema della possibile natura divisiva della figura di De Gennaro. Alla domanda sulla possibilità che la sua morte alimenti nuove contrapposizioni, ha risposto: “Ha diviso chi, da chi? La morte di De Gennaro sarà un altro grande piccolo mistero”.

L’ex presidente della Camera ha poi espresso una previsione sulle polemiche relative all’eventuale celebrazione dei funerali di Stato, immaginando uno scontro tra sostenitori e oppositori della cerimonia ufficiale: “È una scomparsa dolorosa e tragica e prevedo già che ci saranno i tifosi dei funerali di stato e i rivali che non vogliono i funerali di stato. E io personalmente, non partecipo”.

Fini ha quindi anticipato la propria decisione di non prendere parte alle esequie, sottolineando il rischio di nuove divisioni attorno alla vicenda.