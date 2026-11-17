Un episodio vergognoso è andato in scena nella stazione di Bergamo: un ghanese ha aggredito una poliziotta, mentre erano in corso i controlli a bordo di un treno.

Quello che doveva essere un controllo di routine è degenerato in uno scontro con tanto di arresto. Intorno alle 12:30 di sabato 14 novembre, un uomo ghanese era sprovvisto di biglietto al momento dei controlli. Il capotreno di servizio di un treno regionale proveniente da Treviglio ha così contattato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di un soggetto sprovvisto di biglietto che rifiutava di fornire le proprie generalità.

Quando il treno è arrivato nella stazione di Bergamo, si sono avvicinati gli agenti della Polfer per provvedere all’identificazione. In quel momento, il ghanese ha iniziato a creare disordini. Fermamente convinto di non farsi identificare, l’uomo si è dato alla fuga. Gli agenti hanno cercato di fermarlo, ma la reazione è stata violenta. Il ghanese si è scagliato contro una poliziotta. Durante la colluttazione, è arrivato anche a morderla, azzannandola al ginocchio. Sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Bergamo. L’uomo, alla fine, è stato arrestato.