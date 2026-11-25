Gianni De Gennaro, prima di suicidarsi, ha lasciato lettere durissime. Il destinatario principale è il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che lo aveva accusato di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e aveva chiesto l’arresto suo e dei collaboratori storici Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi.

A lui De Gennaro, come riporta ilCorriere, rivolge le accuse più sferzanti con la frase: “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. Nega con forza le accuse dei magistrati nisseni e ribadisce: “Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni”.

Ha scritto due lettere ufficiali (una destinata a chi vorrà pubblicarla) e due private: una al custode Giuseppe Soccu, a cui raccomanda di continuare a occuparsi dell’azienda agricola e dei cani, e una ai familiari, con parole d’amore. La famiglia intende leggerle per rispettare le sue ultime volontà.

Secondo quanto filtrato, il suicidio potrebbe essere stato anche un modo per tentare di mettere al riparo le persone coinvolte nell’inchiesta a suo carico.

L’autopsia si svolgerà venerdì a Firenze; i funerali, non di Stato ma di fatto solenni, sono previsti lunedì a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli. I magistrati non hanno dubbi sul suicidio e ipotizzano l’istigazione.

Le telecamere lo mostrano solo dalla sera del venerdì (ore 17.30): manda via autista e tutela, la mattina dopo prova la pistola in giardino e si sparà un colpo alla testa nel casotto. La notte precedente l’aveva dedicata a scrivere il memoriale, in cui ribadisce: “Ho sempre agito nella legalità”.

Ha lasciato anche un hard disk con un biglietto indirizzato al procuratore De Luca: “Non contiene nulla di importante, ma non l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo”. Un ultimo segnale di chi si sentiva ingiustamente perseguitato.