Al momento in cui scriviamo le quattro lettere scritte da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita sono ancora custodite nella cassaforte della Procura della Repubblica di Grosseto. Si tratta di un manoscritto indirizzato al Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca titolare dell’inchiesta a suo carico, di un messaggio per i suoi familiari, di un biglietto per il custode della tenuta di Montiano dove è avvenuto il suicidio e un quarto scritto intestato “a chiunque voglia pubblicarlo” che dovrebbe contenere la sua versione dei fatti sull’indagine che lo ha coinvolto.

Mentre sulle prime tre decideranno gli interessati se e quando divulgarne il contenuto, la quarta lettera è destinata a noi operatori dell’informazione e attraverso di noi a tutti gli italiani. La sua divulgazione quindi non è nella disponibilità dei magistrati che stanno conducendo le indagini, logica e rispetto delle ultime volontà di un uomo impongono che venga al più presto possibile fatta pervenire ai legittimi destinatari qualsiasi sia il contenuto.Rivendichiamo questo diritto perché dopo quattro giorni ancora non si hanno certezze sui tempi della consegna e non vorremmo che qualcuno pensasse, dopo avere letto il contenuto, di tenerlo segreto per qualsivoglia motivo. Dicono che era necessario effettuare prima una perizia calligrafica per attribuire con certezza la paternità del testo.

Precauzione fondata anche se eccessiva vista la chiarezza con cui si sono svolti i fatti. Lo diciamo non per mancanza di fiducia ma perché non vorremmo che una vicenda nata trentaquattro anni fa con la sparizione dell’agenda rossa che Borsellino aveva con sé al momento dell’attentato si concludesse con la “sparizione”, almeno per l’opinione pubblica, di un altro documento che potrebbe illuminare i tanti lati oscuri dell’intera vicenda. Attendiamo fiduciosi.