La Procura di Caltanissetta indagava Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, per un presunto depistaggio legato alla strage di via D’Amelio, nella quale furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. De Gennaro è stato trovato morto pochi giorni dopo aver appreso di essere indagato. Le circostanze della sua morte non consentono tuttavia di stabilire un collegamento tra l’inchiesta e il suicidio.

Al centro delle indagini c’erano alcuni documenti appartenuti ad Arnaldo La Barbera, ex funzionario di polizia considerato responsabile della gestione del depistaggio basato sulle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino. Il materiale sarebbe stato utilizzato dalla moglie di La Barbera per ottenere da De Gennaro l’assunzione della figlia Serena nei Servizi. Il contenuto dei documenti non è ancora noto, ma la loro presenza nella disponibilità della famiglia ha insospettito i magistrati.

Particolare attenzione, come riporta Fanpage, è stata rivolta ad alcune intercettazioni nelle quali due donne sostenevano che De Gennaro “non è mai uscito” nelle vicende giudiziarie e che “uscirà il delirio una volta che non ci sarà più”. Nelle carte della Procura si legge: “La conversazione è importante in quanto evidentemente, benché dagli atti processuali e quindi anche dalla stessa sentenza, non sia mai emerso un protagonismo del De Gennaro nelle indagini relative al depistaggio afferente l’attività investigativa svolta sulla strage di via D’Amelio, messo in atto dai componenti del gruppo investigativo Falcone Borsellino, Serena La Barbera fa riferimento al coinvolgimento proprio dell’ex capo della polizia”.

Le indagini sono partite dalle dichiarazioni rese nel 2023 da Giuseppe Venaruzzo, che hanno portato all’intercettazione di De Gennaro.

Secondo i magistrati, inoltre, l’ex capo della Polizia avrebbe monitorato attraverso la collaboratrice Donatella Peruzzi il processo per depistaggio a carico di tre ex poliziotti. Nelle carte si legge che “De Gennaro, senza una apparente ragione, operava per il tramite di Donatella Peruzzi (la collaboratrice e funzionaria del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), un costante monitoraggio sugli esiti del processo per depistaggio”.