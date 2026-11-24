Ora la Procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio. Nella villa di Gianni De Gennaro, ex-capo della Polizia, sono, state trovate delle lettere, nelle quali avrebbe ricostruito la propria versione dei fatti. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo parallelo e la Commissione Antimafia valuta l’acquisizione degli scritti. De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio aggravato, nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio del 1992 e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Un tema caldo, oggetto di discussione anche a “Quarta Repubblica”, dov’è intervenuto il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che ha dato la sua interpretazione di un gesto così estremo e dibatte ora anche sulla negazione dei funerali di Stato per l’ex-poliziotto: “Capisco la suggestione, ma il paragone con Berlusconi ai funerali di Stato e De Gennaro no non sta in piedi, perché De Gennaro era come James Bond. Era un agente segreto, volendola un po’ romanzare, a cui lo Stato ha affidato diverse missioni da compiere e non tutte queste missioni erano dicibili, in punta di legge. Erano delle missioni da agente segreto con licenza di uccidere. Il diritto non di uccidere le persone, ma di uccidere il diritto e quindi, quando poi queste missioni vengono allo scoperto, diventa un po’ imbarazzante. Per cui la cosa è che De Gennaro servitore dello Stato o degli “Stati”, perché mentre James Bond per 40 anni ha avuto una sola regina, De Gennaro ha avuto più mandanti, nel senso di governi, Presidenti del Consiglio, maggioranze, è stato contemporaneamente servitore dello Stato e anche per servire lo Stato ha fatto dei lavori sporchi, le due cose stanno insieme”.

La Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, ma il gip aveva respinto la richiesta, ritenendo insufficienti gli elementi per collegare le condotte contestate alla scomparsa dell’agenda rossa. I pm avevano presentato ricorso: l’udienza era prevista per il 1° dicembre.