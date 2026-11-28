Polemiche per un coro attribuito ad alcune manifestanti transfemministe durante il corteo nazionale contro la violenza sulle donne, organizzato a Roma da Non Una di Meno. In un video diffuso sui social dalla pagina Welcome to Favelas si sente intonare: “Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato”. Un riferimento alla tragedia familiare della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, il cui marito, Luigi Cavallari, è morto la scorsa estate nel lago di Vico.

L’uomo, 84 anni, era scomparso il 27 giugno durante un’uscita in barca con la moglie. Il suo corpo era stato ritrovato soltanto il 4 agosto, dopo oltre un mese di ricerche. La vicenda aveva profondamente segnato la ministra, sposata da cinquant’anni con il professore universitario.

Il coro, che evoca direttamente la morte di Cavallari, ha suscitato numerose reazioni di indignazione sui social, soprattutto per aver trasformato un lutto familiare in uno slogan di scherno politico proprio durante una manifestazione contro la violenza sulle donne.

Tra le prime a intervenire è stata la parlamentare di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, che ha commentato: “Denunciate tutte quelle che riuscite a identificare. Queste sono solo delle poveracce d’animo, senza istruzione e senza alcuna sensibilità”.

Numerosi utenti hanno condannato il contenuto del filmato, contestando la contraddizione tra la partecipazione a una manifestazione contro la violenza e l’utilizzo di parole considerate offensive nei confronti di una donna che ha subito un grave lutto.

Al centro delle polemiche anche il tema della coerenza nel contrasto all’odio politico e al rispetto delle vittime, indipendentemente dalle appartenenze ideologiche.