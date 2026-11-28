Il Tribunale di Ivrea ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente di un bar-ristorante situato in un outlet della cintura torinese, allontanato dall’azienda nell’agosto 2025 per aver offerto due caffè e due cornetti ad alcuni clienti. Il giudice del Lavoro ha condannato la società, che conta oltre 90 dipendenti, a versare all’ex lavoratore circa 18 mila euro tra indennizzo e spese legali. Non è stata invece accolta la richiesta di reintegrazione.

La vicenda risale al 21 giugno 2025, quando il dipendente avrebbe offerto gratuitamente due consumazioni a due conoscenti, accompagnandole con un piccolo gadget. Tra le contestazioni aziendali figuravano anche la preparazione di cocktail per sé e i colleghi e un presunto ammanco di 48 euro dalla cassa. Durante il processo è emerso che la somma effettivamente prelevata era di soli 3 euro e che il lavoratore aveva lasciato un biglietto per informare i responsabili.

Secondo il Tribunale, le motivazioni del licenziamento non erano sufficienti e la sanzione risultava “sproporzionata”. Inoltre, l’omaggio ai clienti rientrava nelle strategie promozionali adottate dalla stessa azienda per fidelizzare la clientela ed evitare sprechi alimentari. Il giudice ha anche riconosciuto al dipendente oltre 5 mila euro di straordinari non pagati.

La sentenza chiarisce tuttavia che il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento non comporta automaticamente il ritorno al lavoro. Come spiegato dall’avvocato Francesco Parise, “La reintegrazione nel posto di lavoro (il rientro forzato in azienda con pagamento degli stipendi persi) oggi non è più la regola generale, ma un’eccezione riservata ai licenziamenti più gravi”. L’azienda dovrà quindi corrispondere l’indennizzo economico, mentre il rapporto di lavoro resta definitivamente concluso.