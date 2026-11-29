Ieri sera, intorno alle 18, in un’abitazione di Marina di Montemarciano (Ancona), un padre è salito in casa e ha trovato la figlia di otto anni a terra, senza respiro e con evidenti segni di strangolamento sul collo. La moglie era rannicchiata in un angolo, in stato di shock e quasi assente.

La famiglia, tutta italiana, stava per uscire al cinema: l’uomo aspettava in auto, ma moglie e figlia tardavano. Insospettitosi, è risalito e si è trovato davanti alla scena drammatica. Ha lanciato l’allarme al 112 e chiesto aiuto ai vicini. A terra c’era una collanina di caucciù, che il padre ha raccolto.

I sanitari del 118 hanno rianimato la bambina, facendole ripartire il cuore, e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. All’arrivo respirava autonomamente ma era incosciente; è in coma in rianimazione, con prognosi riservata. La madre è stata portata all’ospedale di Senigallia in stato di choc.

Nella notte la donna ha confessato ai carabinieri di aver stretto all’improvviso la collanina di caucciù attorno al collo della figlia, in un raptus incontrollabile mentre la bambina si vestiva, e di essere poi scivolata in uno stato catatonico. È stata arrestata per tentato omicidio e si trova nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro.