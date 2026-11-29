I parenti di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio con 23 coltellate dal marito reo confesso Claudio Carlomagno, devono affrontare non solo il dolore ma anche pesanti problemi burocratici legati al figlio della coppia, di dieci anni.

Stefania Torzullo, sorella della vittima, racconta a Il Messaggero le difficoltà con l’assegno unico. I primi due bonifici sono stati accreditati sul conto di Carlomagno, ora in carcere e sequestrato. Gli assegni sono tornati indietro e la famiglia ha dovuto aspettare ulteriormente per riceverli. “Sono soldi che servono al bambino”, denuncia.

La casa in cui vivevano Federica, il marito e il figlio è sotto sequestro dal giorno della scomparsa. Il bambino non ha più potuto accedere all’abitazione né ai suoi effetti personali. Trasferitosi dai nonni materni, è riuscito a recuperare solo alcuni oggetti cari (monopattino, canne da pesca, PlayStation e il libro Il Piccolo Principe che la mamma gli leggeva) grazie alla zia e al legale. Del resto si sono fatti carico i nonni, che hanno dovuto ricomprare tutto. Il piccolo era uscito di casa con pochi vestiti e ha vissuto così per dieci giorni.

A complicare la situazione c’è anche il mutuo della casa: il padre di Federica lo sta pagando da quasi un anno. In banca gli hanno risposto che servono le firme del delegante e del delegato: una è morta, l’altro è in galera. Stefania chiede che in situazioni così gravi la burocrazia venga snellita e che qualcuno aiuti la famiglia.