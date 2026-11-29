Elettra Lamborghini è furiosa sui social dopo un tentato furto nella sua clinica di medicina estetica a Milano, avvenuto sabato 28 novembre. Ha mostrato ai follower l’immagine dell’intruso ripreso dalle telecamere e ha raccontato l’episodio con rabbia, criticando anche la sicurezza del capoluogo lombardo.

Aveva annunciato: “Stamattina sono entrati nella mia clinica a Milano… di questo vi dirò più tardi”. Poi ha aggiunto dettagli: “Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Avevi la telecamera puntata in faccia”. Ha precisato di aver consegnato tutto alle forze dell’ordine: “Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto”. E ha ironizzato sul possibile bottino: “Davvero mi chiedo ma poi cosa pensavate di rubare? Pensavate ci fossero i milioni? Mica siamo scemi”.

Sulla sicurezza ha dichiarato: “Perciò dico che Milano non è più una città sicura! E mi dispiace davvero tanto perché quello che stanno facendo è chiaramente non sufficiente per renderla sicura!”. La clinica è protetta da telecamere, allarmi e sistema antifurto fumogeno; è già tornata operativa. Ha criticato le norme sulla privacy e consigliato di non custodire oggetti di valore. Non risultano aggiornamenti su fermi o danni.