Crotone, famiglia sterminata sulla Jaguar: chi sono le vittime dello schianto

È salito a cinque il bilancio delle vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto il 14 novembre nella galleria Fiego, lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Lo scontro frontale ha coinvolto due automobili, una Jaguar e una Opel Mokka, sulle quali viaggiavano complessivamente cinque persone.

A bordo della Jaguar si trovava un’intera famiglia. Nell’impatto hanno perso la vita Alfredo Spizzirri, imprenditore cinquantenne di Rende, la madre Annamaria Sicilia, di 84 anni, e la zia Carmela Sicilia, di 86 anni. Con loro viaggiava anche Barbara Beltrano, 44 anni, compagna dell’imprenditore, inizialmente sopravvissuta allo schianto e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Nonostante i tentativi dei medici del reparto di Rianimazione, la donna è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

La quinta vittima è la conducente dell’altra vettura, una donna di 82 anni che viaggiava da sola a bordo della Opel Mokka e che è morta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, l’elisoccorso e i tecnici dell’Anas. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei veicoli e gli accertamenti, la statale 107 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla strada Della Falconara.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cosenza, impegnati a ricostruire la dinamica dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità.