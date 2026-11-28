L’albero del “dono”, così come il Comune di Milano ha rinominato l’albero di Natale in piazza Duomo, ha fatto infuriare anche Cruciani a La Zanzara. Durante una delle ultime puntate, il conduttore radiofonico non si è trattenuto e ha detto la sua: “L’albero del dono! Ma andate a c***, dai! L’albero del dono! L’albero del dono! Lo hanno chiamato l’albero del dono! Il comune di Milano ha ribattezzato l’albero di Natale l’albero del dono!”.

E ancora: “Poi dicono, vogliono spazzare via il Natale, ma che dite? Sono paure inesistenti! Per carità, ma non succede niente, nessuno vuole eliminare il Natale, lo hanno chiamato l’albero del dono! Sapete, ascoltatori e i cari gente che segue il podcast, che spesso, che spesso, anzi sempre negli ultimi anni il comune di Milano e molti altri comuni addobbano le piazze principali con degli alberi, degli alberi comunali L’albero di Natale lo hanno ribattezzato l’albero del dono! L’albero del dono!”.

Infine la stoccata “Il Natale, la parola Natale è una parola semplice, universale, che ormai vale per tutti come festa, non c’entra niente la religione. Avete rotto il c***o con queste c***ate! Avete rotto l’albero del dono! Andate a cagare dai!”.