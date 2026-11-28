Si è conclusa dopo quasi 11 ore l’autopsia sul corpo dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze. L’uomo era stato trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa nel Grossetano. Dalle preliminari attività eseguite, i medici legali hanno escluso “segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo”, confermando il suicidio mediante un colpo di pistola alla testa. Lo ha riferito la Procura della Repubblica di Grosseto in una nota. L’esame rientra nell’inchiesta della Procura maremmana per il reato di istigazione al suicidio, a carico di ignoti, e servirà a ricostruire le circostanze del decesso di De Gennaro, a partire dall’orario esatto. Anche se una fonte all’Agi ha spiegato: “È ancora presto per qualsiasi considerazione sull’orario del decesso”.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, il gesto risalirebbe alla notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Tra gli accertamenti approfonditi chiesti dalla Procura, anche gli esami tossicologici, che però non sarebbero ancora stati svolti. La famiglia è stata assistita dal proprio consulente, il professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa. Le operazioni a Careggi, invece, si sono svolte in un’area del padiglione di medicina legale transennata per impedire l’accesso ai giornalisti.

Al termine degli accertamenti,poi, sono state avviate le procedure per la restituzione della salma ai familiari e la preparazione del feretro. Sabato 28 novembre, dalle 9 alle 17, la camera ardente è allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca, per l’ultimo saluto. I funerali sono fissati per lunedì 30 novembre alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.