Secondo le previsioni di Meteo Giuliacci, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico: l’inverno è pronto ad arrivare in anticipo, portando un progressivo calo delle temperature, nuove irruzioni di aria polare e le prime nevicate anche a quote relativamente basse.

Il weekend del 27-29 novembre sarà caratterizzato da condizioni variabili. Venerdì sono attese piogge deboli e intermittenti su Emilia-Romagna, Toscana, Sud e Sicilia, mentre al Centro-Nord prevarranno cieli sereni, accompagnati da temperature minime inferiori ai 5-10 gradi. Sabato il maltempo si sposterà verso il medio Adriatico e le regioni meridionali, mentre domenica tornerà il sole al Centro-Nord, fatta eccezione per possibili forti precipitazioni sulla Calabria ionica.

La vera svolta arriverà da lunedì 30 novembre, quando l’alta pressione garantirà condizioni prevalentemente stabili, ma con temperature in progressivo abbassamento, fino a circa 7 gradi entro giovedì 3 dicembre.

Come evidenziato da Meteo Giuliacci, nei prossimi 10-15 giorni sono previste fino a quattro discese di aria fredda provenienti dalle regioni polari e dirette verso i Balcani: la prima tra il 27 e il 28 novembre, la seconda tra il 2 e il 3 dicembre, la terza intorno al 7 dicembre e una possibile quarta dopo il 10.

La fase più interessante potrebbe arrivare tra il 5 e il 6 dicembre, quando le correnti fredde favoriranno nevicate lungo tutto il versante adriatico dell’Appennino, dall’Emilia fino alla Calabria, con possibili fiocchi persino sul Vesuvio e sull’Etna.