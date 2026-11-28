Il pc di Alberto Stasi è finito al centro delle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Il quarantatreenne, che ha scoperto per primo il corpo della ragazza e che è stato condannato in via definitiva a sedici anni di carcere, aveva consegnato spontaneamente ai carabinieri il computer su cui stava scrivendo la tesi il 14 agosto 2007, il giorno dopo l’omicidio di Garlasco.

Adesso, le indagini vogliono vederci chiaro. Secondo gli inquirenti, dopo la consegna ai carabinieri, sarebbe stato portato via dalla caserma di Garlasco per finire in un edificio privato. È questa la notizia lanciata da Ore 14 Sera, la trasmissione su Rai 2 condotta da Salvo Sottile. Secondo i tabulati dei giorni successivi alla consegna, ci sono stati una serie di accessi, con anche copia del materiale e altre operazioni. È stato sottolineato - riporta il programma - che anche nella notte di Ferragosto sono stati rilevati accessi, ma senza essere verbalizzati. La trasmissione ha rilevato che anche il 20, il 21 e il 22 agosto viene utilizzato il pc e copiato materiale da quel computer, sempre senza che venisse verbalizzato. Il 29 agosto è stato svuotato il cestino.

È stato anche rilasciato un documento esclusivo, in cui la sostituta procuratrice Rosa Muscio chiede conto “della mancata presenza sul computer e sull’hard disk di materiali e foto prima rinvenuti”. “Noi abbiamo avuto la conferma che il pc è uscito dalla caserma e se fosse necessario sono disponibile a parlarne coi magistrati. Ogni computer ha un indirizzo IP che è come la targa di un’auto e che porta a un nome e un cognome”, ha esordito così Salvo Sottile. E poi ha aggiunto: “A noi risulta che il procuratore di Pavia Fabio Napoleone stia indagando anche su questo, ha più di un elemento, anche testimoniale”. Infine, il difensore di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha aggiunto: “Non voglio credere che quel computer sia uscito da un luogo dello Stato per andare altrove ma se fosse vero sarebbe la fine di quell’indagine”.