Peserà il fenomeno di El Niño sul meteo delle prossime settimane in Italia: come evidenzia Meteo Giuliacci, in queste annate le perturbazioni atlantiche tendono a scivolare a latitudini più basse, entrando con maggiore frequenza nel Mediterraneo. Di conseguenza, il Paese dovrà fare i conti con un inverno più umido e piovoso del normale al Nord, mentre al Sud si avrà un clima più asciutto e in deficit idrico. La neve, in assenza di freddo intenso, resterà per lo più confinata in montagna, con solo occasionali comparse a bassa quota.

Intanto, il fine settimana del 28 e 29 novembre segna una svolta netta sul fronte termico, con un drastico calo delle temperature e nebbie sul basso Piemonte, bassa Lombardia e Ferrarese e gelate diffuse sulla Valpadana lontana dalle coste. Non mancherà, poi, una certa instabilità in diverse aree della Penisola proprio nella giornata di sabato 28 novembre. Secondo le previsioni di Giuliacci, sono attese piogge su Marche, Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali – con la sola eccezione delle coste campane – oltre che sul nord della Sicilia e sul nord della Sardegna. Domenica 29 novembre, invece, il quadro meteorologico tenderà a migliorare, lasciando spazio soltanto a qualche residuo piovasco su Abruzzo, Molise, centro-nord della Puglia e settore settentrionale della Sicilia.

Guardando ai prossimi 10-15 giorni, l’inverno si presenterà puntuale al 1° dicembre. Giuliacci segnala quattro discese di aria fredda dai bordi del circolo polare verso i Balcani entro la prima decade del mese: dopo il primo impulso tra venerdì 27 e sabato 28 novembre, con un calo sensibile al Nord e sul versante adriatico, nuove irruzioni sono attese intorno al 2-3 dicembre, attorno al 7 dicembre e una quarta probabilmente dopo il 10 dicembre.