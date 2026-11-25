Nei video delle telecamere di sorveglianza sequestrate dalla villa toscana di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia morto suicida dopo l’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, De Gennaro non si vede mai uscire all’esterno della casa e provare, in terra, la pistola. Lo ha appreso LaPresse da fonti qualificate. Nei video, hanno precisato le fonti, non si vede neanche “De Gennaro uscire all’alba”. Nei filmati, dunque, si vedrebbe solo l’ingresso nella dependance dove, in seguito, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola.

De Gennaro, insomma, avrebbe provato l’arma con un colpo prima di togliersi la vita, ma non ci sarebbe nessuna prova di questo, nessuna immagine che ha ripreso la scena. De Gennaro era arrivato nella sua villa tra Fonteblanda e Montiano, in provincia di Grosseto, nella serata di venerdì 20 novembre. Il primo ad accorgersi del suicidio è stato Giuseppe Soccu, custode della villa in Maremma, quando, allertato dalla moglie di De Gennaro, la mattina dopo, sabato 21, è andato a controllare perché non rispondesse al telefono. Di lì l’allarme e la chiamata ai carabinieri.

Le lettere lasciate dall’ex capo della Polizia nella sua tenuta, invece, saranno restituite in originale dalla Procura di Grosseto ai familiari, in qualità di eredi, solo al termine degli accertamenti in corso. Dopo il ritrovamento del corpo, infatti, è stata aperta un’inchiesta a carico di ignoti per il reato di istigazione al suicidio. Una volta rientrati in possesso degli scritti, attualmente sotto sequestro, i congiunti potranno disporne nelle forme dovute, compresa l’eventuale autorizzazione alla loro pubblicazione. Lo ha appreso l’Adnkronos da fonti informate. Per quanto riguarda l’eventuale interesse alla conoscenza del contenuto degli scritti di De Gennaro e del materiale informatico sequestrato, anche le Procure di Caltanissetta e Firenze potranno accedere su istanza alla Procura procedente che è quella grossetana.

Si tratta di quattro lettere, due buste sigillate e un hard disk, rinvenuti nella villa e sequestrati dai magistrati grossetani. Gli scritti sarebbero indirizzati alla moglie e ai figli, al custode della proprietà, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e all’opinione pubblica. In quest’ultimo caso lo scritto riporterebbe l’indicazione “per chi vorrà pubblicarla”. Nei documenti destinati al magistrato nisseno e alla pubblicazione, l’ex capo della Polizia avrebbe affrontato le contestazioni mosse dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi, respingendo le accuse e rivendicando la correttezza del proprio operato. Alla moglie e ai figli avrebbe invece affidato parole di affetto, mentre al custode e amico avrebbe lasciato indicazioni sulla gestione della proprietà, dell’azienda agricola e degli animali.