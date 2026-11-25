“Ho visto cose brutte”, così ha raccontato Antonello Di Vita. L’uomo, fratello di Gianni e zio di Sara, la quindicenne morta insieme alla madre Antonella Di Ielsi a Pietracatella. Le due donne sono state avvelenate con la ricina nel dicembre del 2025.

Antonello Di Vita si è sfogato ai microfoni di Dentro la Notizia. L’uomo è stato chiamato a depositare in Questura a Campobasso. La sua è stata la deposizione più lunga delle indagini. Entrato alle 9 del mattino di venerdì 20 novembre, è uscito soltanto alle 22:15 della sera. “Ho visto cose brutte”, la cosa che più mi spaventa sono le bugie che sono state raccontate, da tante persone“, ha dichiarato ai cronisti presenti all’esterno della Questura di Campobasso. Tuttavia, non ha spiegato a quali persone si stesse riferendo. Poi ha voluto bruscamente interrompere l’intervista, silurando il giornalista di Canale 5 con un: “Adesso basta”.

Dopo la lunghissima testimonianza di Antonello Di Vita, nella giornata di sabato è stata nuovamente ascoltata anche Alice Di Vita, figlia e sorella delle vittime, a Torino, dove si è trasferita per frequentare l’università. Intanto, procedono le indagini della Procura di Larino: si indaga per duplice omicidio premeditato a carico di ignoti.