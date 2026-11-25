È stato fermato un cinquantenne marocchino, ritenuto il responsabile dello scippo a un’anziana signora di 92 anni, avvenuto lo scorso 16 novembre in via Schina, nel quartiere San Donato di Torino. La donna era caduta a terra durante l’aggressione, sbattendo violentemente la testa. A causa del trauma cranico riportato, è morta poco dopo.

Le indagini, coordinate dal pm Valerio Longi della Procura di Torino, hanno individuato e arrestato un cinquantenne marocchino per lo scippo ai danni della novantaduenne Adalgisa Lariccia. Nonostante i soccorsi dei sanitari del 118 e il trasferimento all’ospedale Maria Vittoria, le condizioni della donna si sono aggravate dopo la caduta, portandola al decesso. L’uomo è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo Torino San Carlo e dai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino nella notte tra il 24 e il 25 novembre, a otto giorni dall’aggressione. Adesso il marocchino dovrà rispondere delle accuse di rapina e di omicidio preterintenzionale.

“È stato un risultato che rende giustizia a una povera donna e ai suoi familiari. Ed è anche una risposta alla città. L’impegno è stato corale, è stata creata una squadra ad hoc di tanti carabinieri che hanno lavorato senza sosta per arrivare a questo risultato. Era un reato che non poteva rimanere impunito”, ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri, generale Gaspare Giardelli.