Ha dell’incredibile la storia di “Sbessoeta”. L’uomo, che all’anagrafe è Vasile Vecu Maduta, è un borseggiatore rumeno di nascita, ma veneziano di adozione. Lo scorso lunedì è stato arrestato per un furto: si tratta dell’ottavo soltanto da inizio anni. Ma alla fine, Sbessoeta è tornato a sorridere.

Il cinquantasettenne rumeno aveva commesso un furto alla Salute, ma era stato prontamente arrestato. Tuttavia, il giudice ha ritenuto sproporzionata la custodia cautela in carcere chiesta dalla Procura. Per lui è scattata la scarcerazione, ma con il divieto di dimora nel comune di Venezia. Si tratta soltanto dell’ultimo caso: il curriculum criminale dello Svessoeta inizia nel lontano 1999, con decide di arresti e condanne. Soltanto nel 2026 è stato arrestato otto volte. Oltre al danno, la beffa: dopo essere stato prosciolto, Vasile Vecu Maduta ha fatto un occhiolino beffardo agli agenti di polizia.

L’uomo era già noto agli inizi degli anni duemila. All’inizio agiva in coppia con un altro storico borseggiatore della Citta, “Lafayette”, poi ha continuato da solo. Nel 2007 le cronache locali lo avevano ribattezzato “specialista nel borseggio”. Il rumeno non ha cambiato abitudini, ma continua ad agire tra piazzale Roma e Santa Lucia, il corridoio più redditizio della città, dove ogni giorno transitano migliaia di visitatori appena arrivati o in partenza. Per lui sono otto gli arresti a Venezia dall’inizio dell’anno. Non se la passa meglio la sua compagna. Carmen Dragan, tra l’altro fermata lo scorso sabato, è arrivata a quattro.