Lo mantenevano a soldi, gamberoni e munizioni. Salvatore “Totuccio” Contorno, vecchio pentito di mafia, era nel cuore di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia e dei servizi segreti. Un rapporto iniziato quarant’anni fa, quando Contorno cominciò la sua collaborazione con lo Stato, e proseguito fino ai giorni nostri. Ora quel rapporto è sotto la lente della Procura di Caltanissetta che ha chiesto senza riuscirci di arrestare sia Contorno che De Gennaro per depistaggio, «con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra»: ovvero per sviare le nuove indagini sulla morte del magistrato Paolo Borsellino, ucciso insieme alla sua scorta a Palermo nel luglio 1992.

Il giudice preliminare Giulia Zappalà ha respinto la richiesta della Procura nissena, guidata da Salvatore De Luca, con una ordinanza che lascia aperta la porta alla tesi di fondo dei pm: l’insabbiamento nel 1992 dell’indagine Mafia e Appalti, sui rapporti tra Cosa Nostra e il gruppo Ferruzzi, fu la causa della condanna a morte di Borsellino, che si ritrovò da solo a credere in quella pista. E quell’insabbiamento si può capire solo ricostruendo una intera stagione malata della lotta alla mafia, dove magistrati e apparati dello Stato collaborarono a costruire piste false per allontanare l’indagine dalla verità.

LA RICOSTRUZIONE

A De Gennaro della inchiesta insabbiata, si legge nelle carte, non interessava niente: «Circa il filone Mafia e Appalti manifesta il più totale disinteresse scaricando gli amici Pignatone e Natoli (all’epoca pm a Palermo, ndr) dei quali sembra ritenere la responsabilità in merito alla citata vicenda». A preoccupare l’ex Zar dell’intelligence, secondo i pm, è invece quanto Contorno potrebbe raccontare sulla libertà di azione che gli venne concessa nel 1989, quando al pentito fu permesso di rientrare in Italia, e in un mese e mezzo diciassette mafiosi rivali vennero ammazzati uno dopo l’altro.

L’ordinanza cita una testimonianza dell’ex poliziotto Gioacchino Genchi secondo cui «la anomala gestione del Contorno e le vicende relative al suo arresto costituirono una sorta di resa dei conti tra cordate interne alla polizia da cui uscì vincente quella che il testimone ha significativamente definito la loggia Contorno, composta oltre che da La Barbera (all’epoca alla Squadra Mobile di Palermo, ndr), dal capo della polizia Vincenzo Parisi e dall’odierno indagato Gianni De Gennaro».

Di certo c’è che quando due anni fa Contorno viene convocato per essere interrogato dai pm di Caltanissetta, scatta l’allarme. «Il De Gennaro manifesta una vera e propria ossessione nei confronti del Contorno», si legge. Il braccio operativo per convincere Contorno a non rispondere è Francesco Pacetto, ex poliziotto ancora a servizio del vecchio Capo: «Tutti sono consapevoli che il Pacetto agisce in nome e per conto del De Gennaro», «vi sono gravi e concordanti indizi per affermare che l’intervento del Pacetto dovesse servire a ribadire e rinnovare un patto illecito tra il De Gennaro e il Contorno, avente ad oggetto l’impegno di quest’ultimo a non rendere dichiarazioni compromettenti per il De Gennaro».

A portare a Contorno le ambasciate del Capo è Pacetto, che non va a mani vuote. «In un’occasione Contorno chiede al Pacetto di portargli dei gamberoni e uno o due polpi grandi; in un’altra occasione chiede al Pacetto, senza che vi sia alcuna protesta da parte di quest’ultimo, delle munizioni; si tratta di una richiesta inaudita anche perché il Pacetto è ben consapevole della caratura criminale del suo interlocutore (un abile killer)». Pacetto un po’ si lamenta con gli amici («è una pillola che devo ingoiare, meglio ingoiarla»), un po’ si vanta con il pentito dei favori che gli fa: «Totuccio, ti ho fatto prendere grazie ad un mio amico d’infanzia che era alla direzione dell’ufficio delle Entrate 420mila euro! Io te li ho fatti prendere! Tienili da parte non li spendere!».

Nell’imminenza della convocazione, Contorno si sfoga con Pacetto: «Questo magistrato lo mando a fanculo e finisce la storia». E l’ex poliziotto: «Mi raccomando, eh!».L’anello debole della catena, il personaggio che consente ai pm di addentrarsi nei rapporti tra De Gennaro e Contorno, è una funzionaria dei servizi segreti: Serena “Nenè” La Barbera, figlia del vecchio capo della Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, oggi considerato il principale artefice del depistaggio su via D’Amelio. A fare entrare “Nenè” all’Aisi è stato De Gennaro: su pressione o peggio su ricatto del padre: «Prendi appuntamento da lui (De Gennaro, ndr) e eventualmente gli dici “se non viene assunta Nenè tiri fuori i documenti”», avrebbe detto La Barbera alla moglie. Tra le carte custodite, sospettano i pm, anche l’agenda rossa di Borsellino.Quando Caltanissetta inizia a scavare e le perquisisce casa, Serena La Barbera si agita, e chiede aiuto alla donna-ombra di De Gennaro: Donatella Peruzzi, segretaria storica dello Zar, anche lei in forza all’intelligence.

La Peruzzi viene intercettata più volte mentre parla con De Gennaro, che risponde a monosillabi, «beh», «mah», «boh», e le dà appuntamento in ufficio per parlarsi di persona. Sede; l’ufficio privato di De Gennaro al Centro Studi Americani di via Caetani, a Roma, un think tank finanziato da colossi italiani e internazionali. L’incontro non viene registrato ma a raccontarlo agli inquirenti è involontariamente la Peruzzi, intercettata mentre riferisce alla La Barbera: «Stai tranquilla, non sei sola per quanto riguarda (e fa il gesto dei soldi, ndr), non stare a scalmanarti, a andare in giro a parlare».

LE INTERCETTAZIONI

De Gennaro non è l’unico a cercare di tranquillizzare la donna. Quello degli appoggi di “Nenè” all’interno degli apparati dello Stato è un tema delicato, che emerge dalle intercettazioni e su cui l’inchiesta di Caltanissetta sta cercando gli indispensabili riscontri. Dopo una puntata dello Stato delle cose La Barbera snocciola nomi di dirigenti dei servizi: «Mi ha chiamato Andrea Cavacece (capo reparto Aisi, già indagato e poi prescritto per il “sistema Montante”, ndr) e mi ha detto “l’abbiamo vista tutti, è una porcata (...) non ci dobbiamo aspettare niente perché è un rischio col lavoro che facciamo. E il tuo papà accettava il rischio tutti i giorni”».

Ancora: «Palopoli mi ha detto “nessuno deve toccare te come nessuno deve toccare nessuno di noi”». In una intercettazione la donna chiama in causa anche il capo della polizia Vittorio Pisani: «È arrivato uno degli uomini di Pisani che mi ha preso e mi ha detto “siamo rimasti tutti senza parole, Vittorio vi è assolutamente vicinissimo”».