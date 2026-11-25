Il Grinch deve avere la tessera del Partito democratico. Non c’è altra spiegazione. Come ultimo, estremo atto del suo mandato, a pochi mesi dall’addio a Palazzo Marino, il sindaco di Milano Beppe Sala ha deciso di rubare il Natale. L’amministrazione targata Pd l’ha fatto colpendo il simbolo per eccellenza delle festività natalizie: l’albero. Nella notte tra lunedì e martedì un abete naturale alto 26 metri è stato trasportato in piazza del Duomo. A lasciare sbigottiti è però il nome che si è deciso di attribuire all’installazione. Attorno alla base dell’abete che proviene da Levico Terme, in provincia di Trento, compaiono dei grandi manifesti che lo presentano non come albero di Natale, ma come “albero del Dono”. Una decisione frutto del progetto scelto come vincitore del bando pubblico per la sponsorizzazione dell’installazione di piazza Duomo. A presentarlo è stata l’azienda farmaceutica Eli Lilly Italia (che sarà sponsor insieme a Lafarmacia e il gruppo immobiliare Dils) e prevede, tra le altre cose, il sostegno di tre realtà del terzo settore che operano a sostegno delle persone in difficoltà: Progetto Arca, la Comunità di Sant’Egidio e la Caritas Ambrosiana. A finanziare le loro attività saranno sia gli stessi sponsor con donazioni dirette, sia i singoli cittadini che potranno partecipare alla raccolta fondi: vicino all’albero verrà allestito uno spazio con qrcode tramite il quale i milanesi potranno fare donazioni destinate alle tre realtà. Tutto lodevole, per carità, ma non si capisce la necessità di cancellare il riferimento al Natale per sostituirlo con un generico “dono”. Tant’è che appena il Comune di Milano ha postato sui suoi canali social la foto del nuovo arrivato all’ombra della Madonnina, è scoppiata la polemica. Sono centinaia i commenti di cittadini che contestano la scelta anonima. «Non si comprende quale necessità ci sia di ricorrere a denominazioni alternative per una tradizione profondamente radicata nella nostra storia e nella nostra identità culturale. Il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria. Milano non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle», ha scritto in una nota la vicecoordinatrice di Fratelli d’Italia Milano, Deborah Dell’Acqua. «Alla giunta Sala ricordo che il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare. L’albero di Natale ha già un nome.Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo», è la chiosa della dirigente meloniana di Milano. A proposito di tradizioni, la denominazione dell’albero non è l’unico tema a tenere banco. Più di un milanese, per usare un eufemismo, ha storto il naso per la decisione presa dell’amministrazione guidata dal Pd sul giorno di accensione delle luminarie che decorano l’abete. È tradizione, infatti, che a Milano l’albero di Natale venga acceso tra il 6 e il 7 di dicembre, il giorno precedente o il giorno stesso in cui si celebra Sant’Ambrogio, santo patrono della città. Una consuetudine consolidata negli anni, che segna simbolicamente l’inizio delle festività natalizie nel capoluogo lombardo. La cerimonia di accensione, in cui verranno attivati i 60.000 led a basso consumo scelti per decorare l’albero insieme a 200 palle color oro, avverrà il 4 dicembre. Un giorno totalmente anonimo, che con la tradizione meneghina nulla ha a che fare. Una scelta che sembra dettata, più che altro, da esigenze promozionali e di calendario dato che quest’anno il 6 dicembre (scelto come data negli ultimi sei anni) cade di domenica. Insomma, dopo 10 anni al comando della città, Beppe Grinch come ultimo regalo ai milanesi ha voluto rubare persino il Natale.