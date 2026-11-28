A Firenze, in via Baracca, un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di fuggire scavalcando il cancello di un condominio per raggiungere la propria automobile.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, avevano notato l’uomo mentre si comportava in modo sospetto, effettuando diverse telefonate prima di salire rapidamente a bordo della sua auto. Insospettiti dai suoi movimenti, hanno deciso di seguirlo e monitorarne gli spostamenti.

Una volta arrivato in via Baracca, il 52enne è sceso dall’auto, ha suonato al citofono di un palazzo ed è entrato nel condominio. Pochi minuti dopo è uscito frettolosamente dal portone, ha scavalcato il cancello e si è diretto di corsa verso la propria vettura, probabilmente nel tentativo di allontanarsi. Gli agenti, che nel frattempo si erano appostati nelle vicinanze, sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che riuscisse a scappare.

Fermato dalla polizia, l’uomo avrebbe ammesso di aver appena derubato una persona anziana. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno trovato in suo possesso 8.660 euro in contanti, tre collanine d’oro, dieci ciondoli e due telefoni cellulari.

Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato e successivamente restituito al legittimo proprietario. L’intervento tempestivo degli agenti ha quindi permesso di fermare il presunto responsabile e recuperare l’intera refurtiva, evitando che potesse far perdere le proprie tracce.