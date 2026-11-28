Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha criticato il Governo Meloni per il mancato aumento degli stipendi dei magistrati, contestando la motivazione della mancanza di risorse economiche. L’intervento è arrivato a margine del congresso dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Napoli.

“La Meloni come motivazione ufficiale dice che non ci sono soldi e allora, mi dovrebbero spiegare perché ad aprile 2026 è stato aumentato lo stipendio, su contrattazione, ai funzionari di Palazzo Chigi, mentre l’aumento dello stipendio dei magistrati è automatico per legge”, ha dichiarato Gratteri.

Il procuratore ha sottolineato la differenza di trattamento tra le categorie, ricordando che “ai funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato lo stipendio di 540 euro e gli arretrati sono stati dati in un’unica soluzione”.

Gratteri ha quindi proposto una soluzione provocatoria, invitando il Governo ad applicare lo stesso criterio di rigore economico a tutte le categorie del settore pubblico: “Ora - ha aggiunto - se c’è crisi, c’è crisi per tutti. E allora se c’è crisi, diminuiamo lo stipendio dei magistrati: io guadagno oggi 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di 1000 euro”.

La sua proposta prevede anche riduzioni proporzionali per i dirigenti pubblici con retribuzioni superiori alla sua e per i parlamentari, ai quali ha rivolto un’ulteriore critica: “sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento”.

Il messaggio di Gratteri è un richiamo alla coerenza nelle scelte economiche del Governo e all’applicazione di criteri uniformi per tutte le categorie.