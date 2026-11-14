Dopo prof e genitori, anche la Cgil all’attacco dello studente di destra: “È contro la Costituzione”

Un gruppo di docenti, centinaia di genitori e ora pure la Cgil: tutti contro un ragazzo minorenne. È incredibile quello che sta succedendo all’istituto Cremona-Zappa di Milano.Qui, come in tutte le scuole d’Italia, si sono svolte le elezioni dei nuovi rappresentati degli studenti in consiglio d’istituto. E un seggio è andato a un alunno che, oltre a candidarsi in una lista apolitica della sua scuola, milita anche nel Blocco studentesco, associazione giovanile vicina a CasaPound. È bastato questo a provocare una sollevazione, non solo e non tanto di alcuni ragazzini dei gruppi di sinistra, ma, cosa molto più grave, anche di numerosi adulti.

Ha iniziato un gruppo di docenti, mandando una lettera aperta al consiglio d’istituto esprimendo «profonda preoccupazione e ferma opposizione alla presenza all’interno del più importante organo democratico della nostra scuola di organizzazioni che si pongono di fatto al di fuori del perimetro costituzionale». A parte il fatto che il ragazzo è stato democraticamente e legittimamente votato dai suoi compagni, non si capisce in base a quale principio questi docenti credano di avere il diritto di stabilire chi o che cosa è fuori dal perimetro costituzionale...Dopo quella dei docenti, è poi arrivata la lettera sottoscritta da oltre 250 genitori. Che chiedono alla preside di vigilare perché non si verifichino intimidazioni verso altri studenti e di valutare se «aprire la prima seduta del nuovo consiglio con un atto solenne di fedeltà alla Costituzione repubblicana e antifascista da parte di tutti i componenti». Mah, questa cosa di centinaia di adulti che attaccano un diciassettenne non ci pare molto in linea con lo spirito della Costituzione, ma probabilmente ci sbagliamo...

«INSULTI E MINACCE»

Basta così? Assolutamente no. Perché non poteva mancare la Cgil milanese, che ieri, con l’ennesima letterina di questa vicenda, dopo aver parlato un po’ a caso di Resistenza e di ricostituzione del partito fascista, ha spiegato: «Sosteniamo i docenti e i componenti della comunità scolastica dell’istituto Cremona-Zappa che, con una lettera di grande saggezza, chiedono che sia verificata la sussistenza di episodi non tollerabili nell’ambito della campagna elettorale delle rappresentanze studentesche». Poi la sparata: «Siamo solidali con i docenti e gli studenti che sono stati oggetto di insulti e minacce sia da quotidiani nazionali sia da profili social riconducibili alla galassia della destra e/o della cultura neofascista». E ancora: «Esprimiamo grande preoccupazione per il tentativo di costruire un clima intimidatorio, anche da parte di rappresentanti politici e istituzionali, a danno di chi ha difeso e difende i principi costituzionali».

Ora, va ricordato che questo studente non è accusato assolutamente di nulla, neanche da chi lo mette all’indice, e pare francamente surreale pensare che partendo dal consiglio di istituto del Cremona-Zappa possa ricostituire il disciolto partito fascista... Quindi, fino a prova contraria, gli unici a costruire un clima intimidatorio all’interno della scuola sono casomai docenti, genitori e sindacalisti con le loro missive che, lo ripetiamo ancora una volta, sono un ingiustificato attacco preventivo a un ragazzino minorenne. E di questo dovrebbero sinceramente vergognarsi.