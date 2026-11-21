A Torino, una volta capitale industriale italiana e oggi comunque una delle principali città del nostro Paese, in diversi episodi si sono verificati casi di macellazione clandestina di montoni e capre durante la Festa del Sacrificio musulmana, in arabo Eid al-Adha. Di questo si è parlato anche

A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento politico e sociale di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio.

Uno degli inviati raccoglie la testimonianza del signor Giuseppe, rimasto sconcertato mentre era in giro per la città. Questo il suo racconto: “Mentre camminavo per strada ho visto un portone aperto e ho visto che stavano sgozzando un animale. Io che sono un animalista ci sono rimasto male, un capretto. Mi ha impressionato con questo sangue per terra”.

"Stavano sgozzando un animale"



Giuseppe da Torino a #drittoerovescio sulla scena a cui assistito pic.twitter.com/rfWBZlGz7d — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 19, 2026

Un’altra testimonianza viene da Giulia, una ragazza che vive a Torino e fa una richiesta precisa a chi amministra la città, ma il Pd resta sordo: “Da anni chiediamo all’amministrazione decoro, controllo, presidi, sicurezza ma oggi la priorità dell’amministrazione è costruire una moschea. Ma secondo voi è il caso, in un quartiere dove ci sono tantissime criticità sociali? Problemi di spaccio, di degrado, strade dove io non posso camminare liberamente o devo avere timore parcheggiare la mia macchina in una via lontana perché temo di trovarmi qualcuno all’interno del mio portone? Non c’è sicurezza. Qui tra Aurora e Barriera ci sono 13 luoghi di culto islamici, in totale a Torino ce ne sono 25, questa era la priorità per riqualificare Aurora? Io non credo!”.

"Da anni chiediamo sicurezza ma oggi la priorità dell'amministrazione è costruire una moschea"



Giulia da Torino a #drittoerovescio pic.twitter.com/jx18kAxWCS — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 19, 2026

Infine, ecco un’altra testimonianza di una cittadina torinese, che non ne può più: “Prigioniera, ho paura di uscire a qualsiasi ora, non solo della notte o della sera, ma anche di giorno. In pieno giorno non si è liberi comunque di andare a poter fare la spesa, non si possono portare i bambini al parco, non si può camminare in Barriera, in Corso Vercelli, in Corso Giugno. Io sono cristiana e fermamente praticante e io credo che questa non è una moschea, questa sarà un centro islamico e comunque non c’entra niente con la religione. In questa zona qui ci sono tanti studentati, tanti studenti, ma anche tanta gente anziana. E gli anziani hanno bisogno non di una moschea, ma di un centro assistenza anche per l’anzianità, per le famiglie disagiate”.