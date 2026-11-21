Piccola sosta nel weekend, ma già da lunedì 23 novembre, ecco che il maltempo si farà sentire. Stando alle previsioni di Mario Giuliacci, ci sarà un brusco cambiamento già a partire da domenica. Il maltempo si concentrerà inizialmente sul Centro-Nord. Le temperature scenderanno rapidamente sotto piogge intense che colpiscono Venezia (31 mm), Milano e Firenze (17 mm), Bologna (10 mm) e Perugia (8 mm). Scenario opposto al Meridione e sulle Isole, che restano quasi all’asciutto e in un contesto caldo con picchi di 22°C a Palermo e 23°C a Cagliari.

Insomma, l’Italia verrà travolta da due ondate di freddo che - tra il 22 e il 25 novembre - faranno sì che al Nord si perderanno 4-5°C, mentre sulle regioni adriatiche addirittura 8°C. Le massime scenderanno sui 10°C al Centro-Nord, resistendo invece sopra i 15°C al Sud.

Sul fronte neve, attese addirittura nevicate abbondanti sulle Alpi di confine tra Val d’Aosta e Val d’Ossola, mentre l’Appennino resterà a secco a causa del Maestrale.

Nelle due giornate successive ci sarà una breve pausa rispetto alla pioggia, ma non rispetto alle temperature. Da mercoledì 25 infatti una seconda e più intensa perturbazione torna a colpire prima Milano (21 mm) e poi, nella giornata clou di giovedì 26, gran parte del Centro-Nord con accumuli fino a 38 mm a Venezia, 35 mm a Firenze, 31 mm a Milano, 28 mm a Roma, 18 mm a Perugia e 16 mm a Napoli.