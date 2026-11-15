Ecco chi potrà parcheggiare gratis sulle strisce blu: la novità

Il nuovo Codice della Strada potrebbe introdurre importanti agevolazioni per le donne in gravidanza e per chi accompagna bambini fino a due anni. Tra le novità previste dall’articolo 66 dello schema approvato in via preliminare dal Governo il 13 ottobre 2026, c’è la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu utilizzando il cosiddetto permesso rosa.
La proposta prevede anche la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e la possibilità di sostare senza limiti di tempo nelle aree regolamentate con disco orario, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’autorizzazione.
Per usufruire dei benefici sarà necessario richiedere il contrassegno speciale al Comune di residenza. Il veicolo dovrà essere effettivamente utilizzato per gli spostamenti della donna in gravidanza o del bambino di età non superiore a due anni. L’agevolazione riguarderà quindi anche i padri che accompagnano i figli piccoli.
Il permesso dovrà essere esposto in modo visibile e utilizzato esclusivamente per le esigenze di trasporto della donna o del bambino. Non sarà quindi possibile sfruttarlo per commissioni personali o parcheggi non collegati a tali necessità.
Attualmente, il Codice della Strada disciplina il permesso rosa e gli stalli riservati, ma non prevede una gratuità nazionale sulle strisce blu. Alcuni Comuni, tuttavia, hanno già introdotto agevolazioni specifiche.
La riforma punta dunque a uniformare le regole su tutto il territorio nazionale. L’entrata in vigore è indicata per il 1° gennaio 2028, ma la data dovrà essere confermata e potrebbe slittare in attesa del regolamento attuativo. Fino ad allora resteranno valide le disposizioni attuali.