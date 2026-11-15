Ecco come evitare il fermo del veicolo: attenzione, ecco tutte le nuove regole

Dimenticare la patente a casa potrebbe presto non essere più un problema per gli automobilisti italiani. Il nuovo Codice della Strada prevede infatti una semplificazione importante: durante i normali controlli stradali potrebbe non essere più necessario esibire patente, libretto di circolazione e certificato di assicurazione.

La novità è contenuta nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026. L’obiettivo è consentire alle forze dell’ordine di verificare direttamente le informazioni attraverso le banche dati pubbliche, controllando la validità della patente, la regolarità del veicolo e la presenza dell’assicurazione obbligatoria. In questo modo, i controlli potrebbero diventare più rapidi e semplici, evitando ai conducenti di dover portare sempre con sé tutti i documenti.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni. In caso di problemi tecnici che impediscano l’accesso agli archivi informatici, gli agenti potrebbero ancora richiedere la documentazione. Potrebbero inoltre rimanere obbligatori alcuni documenti per auto a noleggio, veicoli con targa straniera e particolari autorizzazioni.

È importante ricordare che le nuove disposizioni non sono ancora in vigore. Attualmente, chi viene fermato senza poter esibire i documenti richiesti rischia ancora le sanzioni previste dalla normativa. Inoltre, dimenticare la patente a casa è una situazione diversa dal guidare senza averla mai conseguita.

L’entrata in vigore della riforma è prevista per il 1° gennaio 2028, ma il provvedimento dovrà completare l’iter legislativo e potrebbe subire modifiche. Se confermata, la novità rappresenterà un passo importante verso la digitalizzazione e la semplificazione dei controlli stradali.