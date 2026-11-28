Il 20 giugno 2007, durante un question time alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio Romano Prodi intervenne sulla possibile sostituzione del capo della Polizia, Gianni De Gennaro, rispondendo a un’interrogazione di Gianpiero D’Alia dell’Udc, alla luce delle richieste di avvicendamento legate alle questioni di sicurezza nazionale.Prodi confermò pubblicamente la propria fiducia nei confronti di De Gennaro, precisando che era stato lo stesso capo della Polizia a mettere il mandato a disposizione all’insediamento del nuovo Governo. L’intesa prevedeva però un avvicendamento al termine del settimo anno di incarico. Il premier dichiarò: “Ribadisco la mia totale e completa fiducia nei suoi confronti, che gli ho personalmente riconosciuto anche in ripetute e recenti occasioni”.

Prodi aggiunse che la sostituzione sarebbe avvenuta senza contrasti e in accordo con il diretto interessato: “Così avverrà, senza polemiche, in completo accordo tra il Governo e il capo della Polizia, nel solo interesse del Paese”.

Dopo l’annuncio, l’Ulivo applaudì in Aula. A intervenire fu però il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini, che contestò duramente le parole del presidente del Consiglio e il contesto politico in cui maturava la decisione.“Signor Presidente, sono sconcertato dalla sua risposta”, esordì Casini, sottolineando come l’Aula avesse appena appreso in diretta dell’imminente sostituzione del capo della Polizia. Casini criticò inoltre quella che considerava una campagna di discredito contro la Polizia di Stato e i suoi dirigenti, denunciando il rischio di una destabilizzazione delle istituzioni.