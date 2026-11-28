La libertà di espressione sembra avere un limite quando si parla di Islam. Ma una società libera non può avere religioni intoccabili, né deve rinunciare ai propri valori per paura di essere accusata di islamofobia.

L’Islam pone numerose questioni che meritano un confronto pubblico, senza censure e senza ipocrisie. Il rapporto con l’omosessualità, la condizione della donna, la libertà religiosa, l’apostasia, le altre confessioni, gli atei, il consumo di alcolici, il divieto di mangiare carne di maiale e persino alcuni simboli della tradizione cristiana sono temi sui quali esistono posizioni religiose che entrano in contrasto con i principi culturali e civili dell’Europa.

E allora la domanda è inevitabile: perché quando si critica l’Islam si rischia immediatamente di essere etichettati come razzisti, xenofobi o islamofobi?

Da quando una religione è diventata intoccabile? Da quando esprimere dissenso nei confronti di precetti religiosi è diventato un atto di discriminazione?

Criticare una religione non significa commettere un reato. Non significa odiare un popolo. Significa esercitare la libertà di pensiero, una delle conquiste più importanti della civiltà occidentale.

L’Occidente non deve rinnegare la propria storia per rispettare una religione.

L’Europa ha costruito nel corso dei secoli un sistema di libertà, diritti individuali, uguaglianza giuridica, laicità delle istituzioni e libertà di espressione.

Sono conquiste che non possiamo considerare scontate e che non possiamo mettere in discussione per timore di urtare sensibilità religiose.

La società occidentale non deve adattare i propri principi alle prescrizioni di una religione. Al contrario, qualsiasi pratica religiosa deve confrontarsi con le leggi e i diritti dello Stato in cui viene esercitata.

Non possiamo accettare che la libertà delle donne venga subordinata a regole religiose, che l’omosessualità diventi motivo di condanna morale o che la libertà di cambiare fede e di non credere venga messa in discussione.

La legge deve essere una sola per tutti.

La presenza dell’Islam in Europa è una realtà demografica, sociale e culturale in crescita in diversi Paesi. Questa trasformazione pone interrogativi importanti sull’integrazione, sul pluralismo, sulla laicità e sul rapporto tra religione e istituzioni.

In diversi contesti europei si sono manifestate richieste di maggiore spazio per norme, simboli e prescrizioni religiose. Alcune di queste richieste hanno alimentato discussioni sul confine tra libertà religiosa e rispetto dei principi comuni.

Il problema politico e culturale nasce quando la religione pretende di condizionare le regole della convivenza civile.

L’Europa non può permettere che il proprio sistema di diritti venga progressivamente ridimensionato per adeguarsi a precetti religiosi dell’Islam. Non può accettare pressioni contro la libertà di insegnamento, la parità tra donne e uomini, la libertà artistica o il diritto di criticare qualsiasi credo.

Non si tratta di impedire a qualcuno di professare la propria fede. Si tratta di impedire che una fede diventi uno strumento di imposizione sulla collettività.

Provate a immaginare di criticare pubblicamente alcuni aspetti del cristianesimo: il dibattito può essere acceso, ma nessuno considera automaticamente discriminatorio contestare i dogmi della Chiesa.

Lo stesso diritto deve valere quando si parla di Islam.

Non esistono religioni che abbiano un diritto speciale a non essere criticate. Non esistono testi sacri che debbano essere sottratti al confronto. Non esistono convinzioni religiose che possano prevalere sul diritto di un cittadino a esprimere liberamente il proprio pensiero.

L’accusa di islamofobia non può diventare uno strumento per delegittimare qualsiasi osservazione critica.

Combattere la discriminazione è necessario. Pretendere il silenzio sulle questioni religiose è un’altra cosa.

Il rispetto non significa rinunciare ai propri valori.

Dobbiamo rispettare la libertà religiosa, ma dobbiamo pretendere altrettanto rispetto per la nostra cultura civile, per le nostre leggi e per le nostre libertà.

Il rispetto non può essere un obbligo a senso unico. Non può significare che una società debba rinunciare alle proprie tradizioni, ai propri simboli, alle proprie abitudini e alle proprie conquiste per evitare di offendere una sensibilità religiosa.

L’Occidente ha il diritto di preservare la propria identità democratica. Ha il diritto di difendere la laicità dello Stato, la parità tra i sessi, la libertà individuale e il diritto di dissentire.

Non dobbiamo avere paura di discutere dell’Islam. Non dobbiamo avere paura di contestarne i precetti. Non dobbiamo avere paura di dire che alcune posizioni religiose sono incompatibili con i principi sui quali si fondano le nostre democrazie.

Una società libera non deve chiedere il permesso a una religione per esercitare la propria libertà.

Il rispetto per tutte le fedi è un principio fondamentale. Ma nessuna fede può pretendere di diventare la misura della libertà altrui.

L’Europa non deve rinunciare a ciò che ha conquistato nei secoli. La democrazia non si negozia, la libertà non si sottomette e la laicità dello Stato non è un privilegio da concedere o revocare in base alle richieste religiose.

Possiamo rispettare tutte le religioni. Ma non dobbiamo permettere a nessuna religione di imporre la propria visione del mondo all’intera società.