Nell’intercettazione del 2025, De Gennaro parla con il magistrato Gioacchino Natoli e l’ex prefetto Francesco Cirillo. Riferendosi all’inchiesta di Caltanissetta, manifesta preoccupazione: “A me quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”. La conversazione è stata acquisita dai pm come elemento investigativo nell’indagine sui presunti depistaggi di via D’Amelio.

Di questo si è parlato anche a “Quarta Repubblica” e, all’interno del programma di approfondimento di Nicola Porro, è stato mostrato uno stralcio importante di questa intercettazione. De Gennaro commenta preoccupato gli sviluppi dell’indagine: “Quello ti deve riferire quali sono le domande, perché io così capisco che stanno facendo… vedi che ca**o gli hanno chiesto, perché per me è importante sapere che gli hanno chiesto. Importante sapere che cosa gli hanno chiesto – ripete nervosamente - perché a seconda delle domande si capisce dove vogliono andare a parare”.

Una volta rientrati in studio, Porro chiede alla giornalista che si è occupata del caso, Ludovica Bulian: “È De Gennaro preoccupato per quello che poteva dire o potevano chiedere al pentito Contorno e capire dove volevano andare a parare? Perché questo è il tema di tutta l’inchiesta. Con chi sta parlando in questo momento?” La Bulian spiega: “Stava parlando sempre con la sua collaboratrice, con la sua assistente dei servizi segreti. Tutte queste intercettazioni, che si snodano nell’arco di due anni alla fine, denotano come De Gennaro sia preoccupato di capire qual è la direzione che vuole prendere l’indagine ed è questo che insospettisce e lo dice anche il GIP, che cosa ha da nascondere, perché si preoccupa così tanto”.