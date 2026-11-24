“Ho visto il diavolo tre volte”. Nel suo diario intimo e inedito, Papa Francesco ha raccontato gli ultimi 32 anni anni di vita, tra cui anche riflessioni legate alla vita spirituale, annotando considerazioni, confidenze, riflessioni e preghiere personali. “Il Diario personale di Papa Francesco” è in vendita da oggi, messo in commercio dalla Librieria Editrice Vaticana.

Il diario personale è stato affidato da Jorge Mario Bergoglio al cardinale Víctor Manuel Fernández prima della morte, che ne ha curato la pubblicazione. All’interno del testo, vengono raccontate le memorie di Francesco dal 20 dicembre del 1992 e il 18 agosto del 2024 (55 pagine scritte dopo essere diventato Pontefice). “La misericordia è la mia vera storia”, ha scritto Bergoglio il 20 giugno 1994. Come aveva ammesso due anni dopo essere diventato Cardinale, la misericordia è stata il filo conduttore della sua vita, anche dopo il pontificato.

Il cuore del libro racconta una crisi spirituale. Il 24 gennaio 2021 è il giorno che Bergoglio chiama “della scoperta”, e si chiude il 30 dicembre 2022. “L’ultima settimana è stata quasi insopportabile”, scrive in occasione della crisi intestinale che lo aveva colpito. “Aridità e desolazione”, invece, gli appunti per commentare il trauma degli abusi in Cile. Nei suoi appunti, Jorge Mario Bergoglio parla anche di tre incontri con il diavolo, proprio dopo il gennaio del 2021. Appunta in modo lapidario di averlo visto una volta “dalla macchina” e un’altra “nel coro” durante una Messa, confessando di non dimenticare “i suoi occhi minacciosi”. Ne aveva percepito la presenza “in agguato” anche nei momenti più delicati del pontificato (come il viaggio in Cile del 2018 segnato dallo scandalo abusi nella Curia). Bergoglio scriveva di sentirsi tentato da una “seduzione pagana”.

“Se il diavolo attacca così sfacciatamente, è perché non mi resta molto tempo e vuole la preda”, scriveva invece nel 2016. Il Papa ha raccontato la lotta col diavolo, aiutato dal Rosario. “La Vergine mi ha salvato”, ha poi aggiunto. Il 7 giugno 2018, invece, scriveva: “Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato. Era prima di dormire. Ho afferrato il rosario come arma. Ringrazio il Signore per questo aiuto. Solo la preghiera fa spazio al Signore perché ci salvi. All’inferno si scivola come la cosa più naturale. Non è la prima volta nella mia vita che ho avuto questa esperienza, ma questa volta è stata di un’intensità divorante. È pericoloso avvicinarsi alla porta dell’inferno perché le fiamme possono uscire e bruciare”. Anche il quel caso la fede lo ha protetto, con il Rosario usato “come arma” per resistere alla “seduzione pagana con tutta la sua forza”. “Ho paura”, aveva invece scritto sempre quando era Pontefice, sentendo le pressioni del ruolo che ricopriva. Ma non mancano anche momenti intimi. “Jorge arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su se stesso…“, così si rimproverava. Nelle annotazioni intime, come riporta ilGiornale, non mancano quelle in cui si sentiva sull’orlo del baratro. Sempre nel 1997 scriveva: “Mi resta poco tempo da vivere”. Aveva sessant’anni, ne passerà altri ventotto in vita, dodici come Papa.